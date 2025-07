F1: Novo fundo da McLaren agradou e deve ser trunfo

“Com o novo fundo nos treinos livres 1, o plano sempre foi testar e comparar o componente”, disse Stella citado pelo RacingNews365. “É para podermos ter uma leitura antecipada desta nova especificação, porque a próxima corrida é um evento de sprint onde é mais difícil introduzir uma nova especificação e fazer comparações adequadas. Na verdade, estamos muito satisfeitos com o que vimos nos treinos livres 1. Todas as indicações nos levam a introduzir este novo fundo nos próximos eventos.”

O teste foi feito em Silverstone, em vez do próximo Grande Prémio da Bélgica, que será um fim de semana sprint com tempo de treinos muito limitado. Stella explicou que o objetivo era obter uma leitura inicial desta nova especificação, e que os resultados foram encorajadores. Como tal, a McLaren planeia introduzir esta atualização nas próximas corridas para melhorar ainda mais o desempenho.

O diretor de equipa da McLaren, Andrea Stella, confirmou que a equipa testou um novo fundo para o MCL39 durante a primeira sessão de treinos livres (TL1) no Grande Prémio da Grã-Bretanha. Apenas um carro utilizou a nova peça para permitir uma comparação direta com a especificação anterior.

