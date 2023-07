F1: Novo formato de qualificação para o próximo fim de semana | AutoSport

O GP da Hungria vai ter uma novidade em relação às outras corridas com um novo formato de qualificação a ser testado. As equipas estão um pouco céticas, mas tentam encarar o novo desafio com mente aberta.

No próximo fim de semana, o GP da Hungria terá uma sessão de qualificação ligeiramente diferente do habitual. Normalmente as equipas usam os pneus macios para a qualificação e as equipas com mais ritmo arriscam os médios na Q1 e na Q2. Para este fim de semana o cenário será diferente.

Se a sessão permanecer seca em Hungaroring, teremos apenas os pneus com o composto duro usado na Q1, os médios na Q2, e os macios para a corrida dos 10 primeiros. Este sistema, que voltará a ser usado na qualificação do Grande Prémio de Itália em Monza, permite poupar dois jogos de pneus Pirelli num fim de semana de corrida, passando de 13 para 11, ajudando na busca pela sustentabilidade.

As equipas estão algo céticas, pois é difícil de prever qual será o resultado do uso das borrachas mais duras na Q1. Será que vai aproximar as equipas ou aumentar as diferenças? O espetáculo ficará favorecido com isso? Só no sábado teremos resposta.