F1: Novo formato de qualificação em experiência no GP de Emilia Romagna | AutoSport

O Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari será palco da experiência do novo formato de qualificação na Fórmula 1, divulgou hoje a publicação Motorsport.com, tendo em conta a tentativa de reduzir o número de jogos de pneus usados durante os fins de semana de competição.

Cada piloto terá ao seu dispor nesse fim de semana 11 conjuntos de pneus selecionados pela Pirelli, em vez dos normais 13, e deixarão de poder escolher livremente o composto a usar durante a sessão de qualificação. Assim, na Q1 os pilotos usarão os pneus duros, na Q2 os pneus médios e na Q3 os pneus macios. Os 11 jogos de pneus serão divididos entre 3 conjuntos de pneus duros, 4 de médios e macios. A sessão de qualificação para a corrida do Grande Prémio de Emilia Romagna será a primeira a experimentar as novas regras, esperando-se que aconteça em pelo menos mais uma durante o resto da temporada.

Como sabemos, a FIA vai lançar nas próximas semanas o concurso para os interessados em fornecer os pneus em exclusivo para a Fórmula 1, a começar na época de 2025 e até 2027, com mais um ano de opção.