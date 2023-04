F1: Novo formato de qualificação confirmado para Imola | AutoSport

Está confirmado que um novo formato de qualificação será testado em Imola. A F1 continua a tentar novas soluções para apimentar o espetáculo e no GP Emilia Romagna iremos ter novidades.

A qualificação atual tem uma escolha livre de pneus, mas isso mudará. Na Q1, os pilotos terão de usar apenas pneus duros. Na Q2, apenas o médio será usado e na Q3 apenas os pneus macios serão instalados nos monolugares.

As novidades não ficam por aí, pois as equipas poderão apenas usar 11 conjuntos de pneus ao longo do fim de semana, ao contrário do que acontece habitualmente, com 13 conjuntos por fim de semana. A partir do GP Emilia Romagna, os pneus de chuva deixarão de ser aquecidos por mantas antes de serem usados.