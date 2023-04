F1: Novo formato de corridas Sprint em Baku | AutoSport

Teremos um novo formato de fim de semana para Baku. Com a prova Sprint agendada para o traçado citadino azeri, serão implementadas mudanças no formato.

As sextas-feiras serão iguais ao que vimos até agora nos fins de semana com provas Sprint, com O TL1, seguido de qualificação, ordenado a grelha para a corrida de domingo. Em vez do TL2, teremos uma versão mais curta da qualificação será realizada no sábado para determinar as posições da grelha para o sprint mais tarde nesse dia.

Com este formato, a qualificação ordena a grelha de partida para domingo, o que faz mais sentido, e o sábado fica totalmente dedicado à corrida sprint, com qualificação e corrida. Esta mudança é do agrado da grande maioria das equipas e pilotos.

Carlos Sainz sublinhou que a GPDA tinha pedido uma divisão entre as sprints e o grande prémio, numa tentativa de produzir mais ação.

“É a direção que pedimos à F1 e à FIA para irem se quiserem um espetáculo melhor. Eles perguntaram-nos. Dissemos que precisamos que o sprint não conte para a grelha do grande prémio. Por isso estou contente por terem aceite o nosso feedback, e deve ser a direção certa e um fim-de-semana excitante”.

A mudança é interessante, pois elimina o TL2 que neste formato fazia pouco sentido e os pilotos podem agora atacar um pouco mais, pois há pontos em disputa e com os lugares da grelha já definidos, poderemos ter mais ação.