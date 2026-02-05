F1: Novo filme a caminho?
O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, admitiu que está a ser ponderada a possibilidade de uma sequela do filme F1, após o enorme sucesso comercial da produção protagonizada por Brad Pitt e integrada na parceria estratégica entre o campeonato e a Apple.
O filme F1 tornou-se o mais rentável da história no género desportivo, arrecadando mais de 631 milhões de dólares em bilheteira a nível mundial. Foi igualmente o maior êxito cinematográfico da carreira de Brad Pitt e o lançamento mais lucrativo da Apple Original Films, beneficiando de um acordo de distribuição e promoção conjunta com a Warner Bros.
Durante um evento para a imprensa da Apple TV, em Santa Mónica, Domenicali foi questionado diretamente sobre uma eventual sequela do filme, respondendo de forma cautelosa e sem confirmar planos concretos. Sublinhou que qualquer novo projeto teria de corresponder ao elevado nível alcançado pela primeira produção.
“Fiquem atentos. Vamos dizer-vos algo mais no futuro”, afirmou Stefano Domenicali, durante o evento da Apple TV. “Precisamos de assimilar o sucesso deste filme. Se pensarmos noutro, tem de ser muito bom. A relevância é a chave do nosso sucesso. Relevância na plataforma certa”, sublinhou ainda o CEO da Fórmula 1.
Eddie Cue, vice-presidente sénior de serviços da Apple, comentou com humor: “Temos 24 filmes de Fórmula 1 na Apple TV. Não sei qual vai ser o final. É o melhor drama não-escrito do mundo.”
