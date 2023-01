F1: Novo Ferrari um segundo mais rápido? | AutoSport

A menos de um mês do início das apresentações dos novos monolugares para 2023, é natural que surjam cada vez mais rumores sobre os novos carros, sendo que de Maranello é habitual ouvir-se boatos sobre a capacidade esperada dos novos carros. Pelos vistos, os rumores são positivos.

Segundo o Formu1a.uno, as evoluções feitas pelos engenheiros da Ferrari estão a deixar com água na boca os responsáveis da equipa e o novo carro é mais de um segundo mais rápido que o F1-75 de 2022, uma evolução tremenda a confirmarem-se estes números. Claro que falamos apenas de valores de simulações, mas são um primeiro apontamento interessante e que pode dar algumas dicas para o que poderemos ver nos testes de pré-temporada. No entanto, relembramos que também o conceito “Sidepod Zero” da Mercedes era um segundo mais rápido que a concorrência nas primeiras simulações, mas a realidade foi bem diferente, com o porpoising a estragar as contas dos engenheiros. Por conseguinte, é necessário olhar para estes rumores com as devidas distâncias.