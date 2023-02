F1: Novo Ferrari já tem nome | AutoSport

A Scuderia já escolheu o nome para o seu novo monolugar. Depois do F1-75, a marca italiana regressa à denominação SF, dando o nome de SF-23 ao novo carro.

“A equipa volta assim ao formato de nomenclatura utilizado durante toda a era híbrida da Fórmula 1, desde o SF15-T de 2015, com exceção do F1-75 da época passada. SF significa Scuderia Ferrari e 23 é obviamente o ano”, diz a Ferrari numa declaração oficial. “Este é o oitavo carro Scuderia Ferrari a ser designado SF e a quarta vez que também se refere ao ano corrente. Em 2017 e 2018, o SF70H e o SF71H celebraram os anos desde a fundação da empresa Ferrari e em 2019, o SF90 refletiu os anos desde a fundação da Scuderia. O carro de 2020 chamava-se SF1000 quando a equipa celebrava a sua aparição no 1.000º Grande Prémio nessa época”.

Nem sempre é simples seguir a forma como a Ferrari dá os nomes aos carros, mas esse é um aspeto secundário, pois todos esperam que o novo carro possa levar a equipa para mais perto do título. A apresentação do novo carro será feita dia 14.

ONE WEEK to go and our 2023 challenger finally has its name 🤩



Introducing… ✨ SF-23 ✨