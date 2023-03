F1: Novo estilo de Valtteri Bottas não seria bem-visto na Mercedes | AutoSport

Lewis Hamilton sempre disse que na Mercedes encontrou um espaço onde podia ser genuíno, ao contrário do que acontecia na McLaren, em que as regras eram mais rígidas. Valtteri Bottas disse recentemente que o seu novo estilo não seria bem-visto na Mercedes.

É um pouco estranho pensar que o local onde Lewis Hamilton sempre disse que conseguiu encontrar mais liberdade para ser como realmente é, não permitiu a Valtteri Bottas o mesmo. O finlandês afirmou recentemente que as políticas da empresa teriam impedido que usasse o estilo que usa agora:

“Agora sinto que posso realmente ser quem sou, com certeza há um pouco de diferença”, disse Bottas, citado pelo crash.net. “Penso que as políticas da empresa podem ser um pouco diferentes em locais de trabalho diferentes, digamos. Algumas coisas podem ser um pouco mais restritas, mas penso que enquanto envelhecemos, acabamos por aprender por vezes a não levar as coisas demasiado a sério, especialmente a nós próprios. Imagino que não me teria sido permitido [usar o novo corte de cabelo na Mercedes], por exemplo”.