F1: Novo engenheiro de Lewis Hamilton poderá chegar da McLaren

A Ferrari continua sem revelar quem será o engenheiro de corrida definitivo que irá trabalhar com Lewis Hamilton em 2026, depois de ter confirmado, no início do mês, que Riccardo Adami passará a integrar a academia de pilotos da equipa. A indefinição surge numa fase sensível para a Scuderia, pressionada a acertar plenamente no novo conceito técnico após uma temporada dececionante.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, Bryan Bozzi — atualmente engenheiro de Charles Leclerc — deverá colaborar com Hamilton em algumas sessões de testes de pré-época. O mesmo órgão adianta ainda que Carlo Santi, antigo engenheiro de Kimi Räikkönen, também poderá ter um papel de apoio. Paralelamente, a Ferrari estará a tentar contratar em definitivo um engenheiro que, neste momento, integra a estrutura da McLaren, embora a identidade não tenha sido divulgada.

A publicação sublinha a importância crítica de a equipa acertar no projeto para 2026, numa altura em que o futuro da formação e, em particular, o do diretor Fred Vasseur, estará sob escrutínio.

Cumpre-se, entretanto, um ano desde que Hamilton se apresentou oficialmente em Maranello como piloto da Ferrari, num contexto de enorme expectativa após o bom final de 2024. Contudo, o britânico não subiu ao pódio em nenhuma corrida na época seguinte, enquanto Leclerc voltou a terminar um campeonato sem vitórias, pela quarta vez em sete anos com a Scuderia.

A esperança interna passa pelo facto de a Ferrari ter abandonado precocemente o desenvolvimento do carro de 2025, concentrando esforços no novo ciclo regulamentar, apostando que essa estratégia permita regressar à luta pelos triunfos.