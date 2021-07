F1: Novo diretor técnico da Aston Martin bastante ocupado… na Red Bull | AutoSport

O recém contratado diretor técnico da Aston Martin, Dan Fallows, tem ainda muito trabalho pela frente no seu atual empregador, a Red Bull. Fallows passou 15 anos na estrutura de Milton Keynes, mas no final do ano passado assinou novo contrato com a equipa de Christian Horner e como tal, só em meados de 2023 é que estará livre para se dedicar à Aston Martin.

Segundo declarações de Christian Horner ao motorsport.com, “a nossa situação em relação ao Dan é muito clara. Ele está a trabalhar no carro, ele está a trabalhar no carro para a próxima temporada. Ele ainda tem um período significativo no seu contrato. Ele assinou um novo contrato no final do ano passado, por isso temos muito tempo antes que expire, em meados de 2023. Vamos mantê-lo ocupado até o contrato expirar”.

Assim, contrariamente ao que esperava Otmar Szafnauer, Dan Fallows não pode colaborar com a Aston Martin já no próximo ano, tendo a equipa que esperar até 2023.