F1: Novo contrato à vista para Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen tem contrato até 2023, mas a Red Bull quer renovar em breve com o piloto neerlandês. Chegam rumores de Barcelona que a estrutura Red Bull já iniciou conversações com o piloto campeão do mundo e é garantido que a equipa vai ter de abrir os cordões à bolsa.

Segundo a racingnews365.com, fonte da Red Bull confirmou que se iniciaram conversações entre a equipa e Verstappen para a renovação do contrato. O piloto recebe atualmente 25 milhões de dólares por época e poderá ver esse valor passar para 30 milhões. A Red Bull não costuma pagar salários tão chorudos aos seus pilotos, tendo um limite para isso, mas Verstappen parece justificar um investimento extra. As conversações deverão ocorrer de forma tranquila, pois a Red Bull quer ficar com Verstappen e o piloto afirmou no final da época passada que queria ficar na equipa, pelo que o acordo será relativamente simples de atingir.