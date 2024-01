F1: Novo ano com nova designação da Sauber | AutoSport

A Sauber começou o novo ano a anunciar a sua designação oficial para as temporadas de 2024 e 2025. A equipa suíça passará a ser Stake F1 Team, com bastante relevância ao seu patrocinador principal e com um nome diferente daquele que tinha sido revelado na lista de inscritos da FIA.

A meio do mês de dezembro, a FIA confirmou a lista de inscritos para a próxima temporada da Fórmula 1, com a equipa suíça a apresentar-se como Stake F1 Team Kick Sauber. No entanto, a mudança não ficou por aqui, e depois do final da relação contratual com a Alfa Romeo, a Sauber revelou no dia 1 de janeiro a sua nova identidade para 2024 e 2025.

A Stake apresenta-se como uma marca de apostas, entretenimento e estilo de vida online, que assume os direitos exclusivos de nome da equipa e estabelece uma presença forte na Fórmula 1. Trata-se da continuação da parceria com a Sauber estabelecida em 2023, que se manterá, pelo menos, até 2025. O site Stake.com é um casino online onde os utilizadores podem jogar com criptomoedas, o que poderá trazer alguns problemas à equipa em algumas provas, uma vez que há vários territórios por onde passa a F1 com diferentes níveis de proibição de publicidade a este tipo de negócios. Mesmo na Suíça, país de origem da equipa, há algumas restrições em relação aos casinos online. Em 2023, a Sauber ultrapassou as restrições em alguns países por onde a competição passou, alterando a sua designação com o nome de outra marca da Stake, a plataforma de streaming Kick.

Segundo Alessandro Alunni Bravi, representante da Sauber, “a Stake não só aproveitou com sucesso a crescente base de fãs da Fórmula 1 para melhorar a sua própria comunidade, como também introduziu um público completamente novo no desporto, algo que beneficiou não só a nossa equipa, mas também todos os outros na F1”. O responsável acredita que “2024 será uma nova página e a oportunidade de fazer mais, melhor e chegar ainda mais longe”.

A Stake está a planear uma série de experiências que terão lugar durante a temporada de 2024, começando com o lançamento do novo C44, em fevereiro, num evento no Reino Unido.