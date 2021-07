F1: Novo acordo entre Sauber e Alfa Romeo | AutoSport

Um novo acordo foi assinado e anunciado hoje, entre a Sauber e a Alfa Romeo. A parceria entre a marca italiana e o construtor suíço fica assim assegurada durante vários anos.

A parceria teve o seu inicio em 2018, com a equipa a receber o nome da Alfa Romeo em 2019, depois de 30 anos da última presença da marca italiana na disciplina.

Frederic Vasseur, chefe de equipa da Alfa Romeo afirmou que, as alterações ao regulamento para 2022 jogaram a favor da manutenção desta parceria.

“Temos o prazer de anunciar a extensão desta parceria. A Alfa Romeo tem sido uma companhia incrível nos últimos anos, e estamos ainda mais entusiasmados com os novos capítulos que estão a chegar. Os novos regulamentos vão dar-nos a oportunidade de dar mais um passo em frente e acredito firmemente que estamos perfeitamente posicionados para ganhar em conjunto. Estamos ansiosos pelo nosso futuro juntos e por continuarmos a avançar em direção à frente da grelha.

O CEO da Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato lembrou nesta altura, as raízes da marca, que nasceu nas pistas.

“Como marca automóvel italiana histórica, Alfa Romeo nasceu na pista de corridas. Hoje estamos orgulhosos de continuar a honrar esse ADN das corrida, colocando-o no centro do futuro da nossa marca. Somos movidos pela paixão e excelência. A Fórmula 1 representa um laboratório de vanguarda para a eletrificação futura da nossa gama, totalmente coerente com a nossa visão para os próximos anos. Além disso, o desporto motorizado traz a incomparável exposição global que desejamos alavancar para um futuro de sucesso”.