F1: Novo acordo entre Ferrari e Carlos Sainz não deverá tardar | AutoSport

Com Charles Leclerc garantido até 2024, a Ferrari deverá fechar um novo contrato com Carlos Sainz em breve. O piloto espanhol tem vínculo com a Scuderia até ao final deste ano, mas as prestações do ano passado e o feedback positivo das chefias praticamente garantem o espanhol na estrutura a médio prazo.

Era esperado que o acordo fosse fechado por esta altura mas para já, Sainz esconde o jogo:

“Só tenho a dizer que não há nada a dizer”, disse com um sorriso, à edição alemã do Motorsport.com.No entanto, questionado se ambas as partes querem prolongar a sua parceria, ele acrescentou que era “bastante claro para mim e para a Ferrari. Estamos ambos satisfeitos com a situação e queremos continuar a trabalhar em conjunto”.