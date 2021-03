F1: Novidades no Aston Martin AMR21, o ‘Mercedes verde’

Apesar das regras não terem tido mudanças ‘dramáticas, o novo Aston Martin AMR21 traz consigo grandes novidades. Apesar da equipa dizer que o novo monolugar é 100% Aston Martin, nem sequer é preciso ‘esgravatar’ mais: o motor e a caixa de velocidades são da Mercedes. E a traseira do AMR21, se não é irmã gémea, pouco falta. Sabe-se também que a equipa gastou duas fichas de desenvolvimento, uma para a frente, outra para a traseira do novo monolugar, sendo que só terá mais um ‘token’ para 2021. Como se esperava, o carro é uma evolução, pois não podia ser uma revolução já que os regulamentos não o permitiam. O nariz do carro é muito semelhante a 2020, a suspensão da frente também, mas há alterações nas ligações ao chassis.

O flanco foi muito modificado, e a suspensão traseira também. A zona do capot-motor está mais ‘apertada’, o que significa alterações no fluxo de ar para a traseira do carro. Agora resta esperar pela pista, mas no mínimo, o AMR21 deverá ser tão bom quanto o RP20, que como se sabe, esteve muito perto de ‘dar’ um terceiro lugar à equipa. Se tivesse tido dois pilotos tão consistentes quanto os da McLaren, a Racing Point, agora Aston Martin, tinha sido terceira classificada