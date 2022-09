F1: Novidades na pista de Las Vegas | AutoSport

Foram feitas alterações ao traçado da pista de Las Vegas, quer irá receber a F1 em 2023. Uma das adições mais aguardadas no calendário do Grande Circo já viu mudanças no seu traçado.

A curva 6 do traçado do Nevada, que deveria ser uma longa curva à esquerda, aparece agora com uma chicane ao estilo de Miami, uma combinação de curvas que não agradou a ninguém. Essa combinação parece ser reproduzida no traçado de Las Vegas, mas iremos aguardar até vermos o resultado final, na esperança que não tenham repetido uma receita que desagradou a todos. A segurança deverá ter sido o motivo principal desta mudança que não foi anunciada de forma oficial, mas que aparece no site da prova. Veremos se a mudança irá prejudicar sobremaneira o espetáculo, ou se será apenas uma forma de evitar mais perigos, sem retirar cor ao espetáculo.