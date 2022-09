F1: Novidade nos limites de pista em Zandvoort | AutoSport

O regresso das caixas de gravilha tem sido cada vez mais pedido, para evitar as confusões dos limites de pista. Em Zandvoort teremos uma novidade que será testada durante o fim de semana.

Durante muito tempos, as escapatórias foram crescendo, para aumentar a segurança dos pilotos. Como o asfalto é a melhor superfície para os carros abrandarem, foram sendo criadas escapatórias cada vez maiores para evitar contacto com as proteções da pista. Mas essa solução trouxe um problema diferente, pois com escapatórias tão grandes, o desafio das pistas foi diminuindo e o erro deixou de se pagar caro. Os pilotos medianos podiam arriscar mais sem serem “castigados” e os bons pilotos não eram favorecidos por saberem onde era o limite dos carros e por manterem as máquinas dentro dos limites. Mais ainda, passou a tornar-se cada vez mais difícil policiar os limites de pista em toda a extensão do traçado e os exageros foram-se sucedendo. Agora, as caixas de gravilha parecem estar a voltar, com o exemplo de Spa a colocar mais gravilha nas escapatórias, mantendo o desafio da pista, ao mesmo tempo que mantém a segurança. Em Zandvoort teremos uma solução diferente.

Logo a seguir aos corretores, teremos uma faixa de um metro de largura, com o que se pode considerar gravilha colada. Nessa zona, os pilotos encontraram menos aderência, o que vai prejudicar os tempos por volta, ao mesmo tempo que evita que a gravilha seja atirada para a pista a cada exagero dos pilotos, o que reduzira a probabilidade de interrupção da prova para limpar a pista. Esta solução foi implementada e será testada no fim de semana.

“Há um novo desenvolvimento na Curva 12, no interior, há gravilha, mas para evitar que esta vá para a pista fizeram o primeiro metro parecer gravilha – mas, na verdade, é um pouco como o alcatrão”, disse o Director do Grande Prémio neerlandês Jan Lammers. “Portanto, não se pode realmente usá-lo: é demasiado escorregadio e acidentado. Pelo menos, evita todo o tipo de detritos na pista, pelo que é um bom desenvolvimento para outras pistas”.