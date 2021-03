F1: Novas verificações mais profundas no final das corridas

As equipas ficaram a saber na semana passada que a FIA irá levar a cabo verificações mais pormenorizadas no fim das provas.

A alteração foi comunicada às equipas através de uma diretiva técnica e de um boletim dos comissários emitido na manhã de sábado explicando pormenores das alterações e como serão efetuadas as verificações.

O boletim dizia: “A fim de completar verificações técnicas mais profundas dos carros no campeonato, o delegado técnico [Jo Bauer] selecionará de forma rotineira e aleatória um carro em cada evento após a corrida para uma desmontagem mais profunda, verificações de conformidade e verificações de software e sistemas. Podem também ser efetuadas verificações adicionais no outro carro do concorrente (equipa). Isto está em conformidade com a Arte. 14.3 e 25.5 do Regulamento Desportivo de Fórmula 1 da FIA”.As novas verificações estão em cima dos atuais processos de controlo pós-corrida da FIA e não são um substituto. Ao completar as verificações, caso sejam descobertas quaisquer ‘irregularidades’, a FIA “tomará as medidas apropriadas para salvaguardar quaisquer provas que possam ser descobertas nestas verificações técnicas, incluindo a apreensão e selagem de peças e informações relevantes”.