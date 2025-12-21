F1: Novas regras podem permitir truque nas unidades motrizes

À medida que a Fórmula 1 se aproxima da temporada de 2026, continuam as discussões em torno dos novos regulamentos técnicos, sobretudo no que respeita às unidades motrizes. Um artigo específico do regulamento tem gerado especial interesse e levantado dúvidas sobre uma possível margem de exploração por parte dos fabricantes.

As novas normas de 2026 representam uma das maiores revoluções técnicas na história da F1, alterando profundamente chassis, aerodinâmica e motores. Entre os pontos mais debatidos encontra-se o Artigo C5.4.3, que define a taxa máxima de compressão dos cilindros, bem como as condições de medição, estipulando que esta deverá ser realizada a “temperatura ambiente”.

Qual o novo truque?

Os novos regulamentos de unidades motrizes para 2026 limitam a taxa de compressão máxima dos cilindros a 16.0, enquanto a taxa de compressão nos motores que terminaram a sua vida na F1 em 2025 era de 18.0. A norma estipula que a medição da taxa de compressão seja realizada com o motor frio, à temperatura ambiente, não refletindo as condições reais de funcionamento em pista, quando as temperaturas são substancialmente mais elevadas. É nesse intervalo que reside a potencial zona cinzenta.

Acredita-se que algumas unidades motrizes estejam a recorrer a componentes concebidos para expandir com o calor, permitindo que o pistão se aproxime mais do topo do cilindro durante o ciclo de combustão em plena utilização. Na prática, isso pode elevar a taxa de compressão acima do limite teórico definido em situação estática, traduzindo-se em mais potência e melhor eficiência de consumo.

FIA atenta

A FIA reconheceu oficialmente o enquadramento regulamentar e admitiu que o tema continua em análise, podendo vir a sofrer ajustes no futuro para garantir clareza e equidade. Num contexto em que os construtores preparam a nova era híbrida, a discussão intensifica-se enquanto os grandes fabricantes — Mercedes, Ferrari, Honda/Aston Martin, Audi, Red Bull-Ford e outros fornecedores — afinam os seus projetos, conscientes de que qualquer margem regulamentar poderá definir o equilíbrio de forças em 2026.