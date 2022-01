F1: Novas imagens da construção da pista de Miami a menos de 5 meses do GP | AutoSport

A organização do GP de Miami, que se realiza entre os dias 6 e 8 de maio, publicou mais imagens da progressão da construção do novo traçado do Miami International Autodrome.

É possível ver imagens do complexo entre as curvas 6, 7 e 8, onde serão montadas bancadas na zona da marina.

Em outubro passado, Michael Masi visitou o local e disse que o traçado “é um circuito à séria. Está longe de ser uma corrida num parque de estacionamento. Longe disso, tendo em conta o trabalho que aí se realiza em várias áreas. As instalações estão a ficar muito, muito bem e será algo único. Está ótimo”.

O novo circuito esteve envolto em grande controvérsia política, até que em junho de 2021 os esforços para anular a eleição do conselho municipal de Miami Gardens, que apoiou a realização do GP de Miami em Fórmula 1, falharam depois de não terem sido recolhidas as assinaturas suficientes da petição para o efeito.

Making progress at the Marina 🌊



Our grandstands here are going 🆙 this week 👀 #MiamiGP pic.twitter.com/nhW4w1XUAN — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) January 12, 2022