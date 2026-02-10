F1: Nova série sobre Max Verstappen estreia hoje

A nova série documental ‘Max Verstappen – New Ground’ estreia hoje na plataforma Viaplay e acompanha Max Verstappen mas agora longe do mundo da F1. Ao longo de três episódios, o tetracampeão mundial mostra o processo de criação da sua própria equipa de corridas e a tentativa de transformar o sim racer Chris Lulham num piloto profissional.

A produção revela uma faceta mais pessoal do piloto neerlandês, que procura explorar novos desafios no desporto motorizado depois de ter atingido o topo na categoria máxima. O projeto centra-se na fundação da estrutura Verstappen Racing, criada para orientar jovens talentos, e no envolvimento direto do piloto em provas de resistência de alto nível.

A série mostra também o trabalho feito para provas como as 24h de Spa ou a participação do piloto na prova de resistência de quatro horas em Nürburgring. A narrativa sublinha a ideia de liberdade conquistada após os títulos mundiais e a vontade de continuar a aprender e a competir em novos contextos.

Os episódios serão lançados semanalmente na Viaplay, a partir de 10 de fevereiro, começando com o capítulo inaugural intitulado ‘Let’s go out and have fun’.

Max Verstappen afirmou:

“A Viaplay e eu trabalhamos juntos há muitos anos para mostrar o que realmente é correr — não apenas os resultados, mas o trabalho, a dedicação e a paixão por detrás disso. ‘New Ground’ é sobre explorar novos terrenos no desporto motorizado e aprender e ganhar experiência ao longo do caminho. Trata-se do desafio e do amor pelas corridas, e fico feliz por partilhar essa viagem com os espetadores da Viaplay.”