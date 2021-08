F1: Nova reunião sobre motores em Monza | AutoSport

A publicação Motorsport-Total.com dá conta de uma nova reunião entre os fabricantes de unidades motrizes da F1 e marcas convidados, que se espera poderem juntar-se a este grupo a partir de 2025, provavelmente em Monza em Setembro.

Depois de uma primeira reunião na Áustria entre CEO’s da Renault, Ferrari, Daimler, Christian Horner e Helmut Marko (por parte da Red Bull, que vai produzir a sua própria unidade em 2022) e os CEO da Audi e Porsche, como convidados, espera-se que nesta reunião já se discutam dados técnicos relevantes.

Segundo a mesma publicação, os líderes dos departamentos tecnológicos dos diferentes fabricantes, estão a trabalhar no sentido de apresentarem aos CEO’s dados técnicos, depois do plano orçamental ser resolvido entre estes.

Toto Wolff explicou que, “há um quadro financeiro estabelecido que não se pode ultrapassar e o nível desse quadro ainda está a ser discutido. Estamos presentemente em conversações com os ‘senhores’ grandes das organizações”.