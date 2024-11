F1: Nova regra para 2026 pode colocar em causa o modelo da Haas

Segudo a Auto Motor und Sport, com os regulamentos de 2026 já em fase avançada de finalização, surge um compromisso que estipula que as equipas clientes que terminem em quinto lugar ou mais alto no Campeonato de Construtores devem fabricar todas as peças elas próprias após um período de transição de três anos. Ou seja, se a Haas terminar em quinto numa dada época, tem três anos para começar a construir peças além das chamadas “não listadas” (superfícies aerodinâmicas e a monocoque) e das unidades motrizes.

Em 2024, a Haas atraiu novamente atenções com um carro mais competitivo e uma nova parceria com a Toyota. Paralelamente, a RB começou a seguir uma estratégia semelhante, assumindo cada vez mais peças da Red Bull. Esta situação está a alimentar a desconfiança entre equipas como a Aston Martin, a Alpine e a Williams, que exigem uma maior proporção de produção própria.

Na altura da sua entrada na F1, a Haas aproveitou uma lacuna nos regulamentos, adquirindo peças à Ferrari, a fim de poupar custos e minimizar os riscos. Resumindo de forma simples, tudo o que a Haas podia comprar (segundo os regulamentos), comprou, para minimizar o investimento inicial. O modelo foi controverso desde o início, uma vez que equipas como a Force India, a Williams e a Sauber o consideraram injusto. No entanto, as críticas diminuíram quando o desempenho da Haas diminuiu a partir de 2019.

