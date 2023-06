F1: Nova Power Station testada na Áustria, irá cortar emissões de carbono em 90% | AutoSport

A F1 continua determinada em reduzir as suas emissões de carbono e na Áustria vai estrear um novo sistema. Uma Power Station sustentável que irá fornecer energia a todo o paddock e que irá cortar as emissões de carbono em 90%. Será alimentada por biocombustíveis e 600 metros quadrados de painéis solares.

O diretor de logística da F1, Ian Stone, afirmou: “Vamos alimentar toda a gente a partir de uma única central elétrica sustentável. O objetivo é impedir que as equipas dependam de geradores. Todas elas trazem o seu próprio equipamento e abastecem os seus próprios geradores. Por isso, instalámos fisicamente este parque de geradores e vamos instalar uma rede de distribuição de energia complexa em todos os pontos-chave, para que as equipas se possam ligar – seja para os seus camiões ou para as suas motorhomes. A nossa estimativa é que, em 2022, foram produzidas cerca de 200 toneladas de CO₂ [no Grande Prémio da Áustria]. Estamos a pensar, sob reserva de recebermos esses dados, reduzir esse valor para cerca de 10 toneladas de CO₂”.

Um corte substancial nas emissões e mais um passo rumo a uma competição mais amiga do ambiente.