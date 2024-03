F1, Nova polémica: Presidente da FIA acusado de dificultar certificação do GP de Las Vegas | AutoSport

Depois de ontem ter sido noticiado que o Presidente da Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), Mohammed ben Sulayem estava a ser investigado pela própria entidade que lidera devido a uma alegada interferência no resultado de uma corrida de Fórmula 1, hoje é relatado a sua alegada tentativa de dificultar a certificação da pista citadina de Las Vegas, que se estreou no calendário do mundial em 2023.

A fonte é a mesma da notícia de ontem, o jornalista da BBC Andrew Benson, que terá tido acesso ao relatório do Compliance Officer’ da FIA – que supervisiona e controla o cumprimento das normas éticas daquela entidade federativa – apresentados ao comité de ética, em resultado de uma denúncia aquele responsável.

Segundo a BBC, Mohammed ben Sulayem é acusado de alegadamente ter dado instruções aos funcionários da FIA para não certificarem o circuito de Las Vegas para a sua corrida do ano passado. Esta alegação vem do mesmo denunciante que anteriormente acusou ben Sulayem de intervir para anular uma penalização de Fernando Alonso na Arábia Saudita. De acordo com o denunciante, foram instruídos “a mando do presidente da FIA” para encontrar uma forma de impedir a certificação do circuito como seguro para a Fórmula 1.

À BBC, um porta-voz da FIA negou qualquer irregularidade na certificação do circuito de Las Vegas para a sua corrida no ano passado, na sequência destas acusações contra o presidente da FIA. E que a aprovação do circuito cumpriu o protocolo em termos de inspeção e certificação, apesar de um atraso devido às obras de construção em curso.

Ainda segundo a mesma fonte, que recordamos, teve acesso ao relatório enviado à comissão de ética da FIA, o denunciante afirma ter sido instruído pelo seu diretor, em nome do presidente da FIA, para encontrar problemas que impedissem a certificação do circuito, enquanto aquela entidade, obviamente, nega qualquer identificação artificial de problemas para atrasar a sua certificação.

Lembramos que a Liberty Media tem grandes interesses no Grande Prémio de Las Vegas, sendo na prática, o promotor da prova. O grupo de capital norte-americano que detém os direitos comerciais da Fórmula 1 comprou terrenos para a construção do paddock e outras áreas. Esta prova esteve no centro de algumas disputas entre a FIA e a Fórmula 1, sendo este o mais recente episódio.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA