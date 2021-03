F1: Nova parceira com a Global Citizen reforça movimento #WeRaceAsOne

No seguimento do recente anúncio de que a iniciativa WeRaceAsOne se tornará a plataforma oficial do movimento para o ambiente e igualdade social da Fórmula 1, em apoio ao Movimento #PurposeDriven lançado pela FIA no ano passado, a Fórmula 1 anunciou planos para uma nova parceria com a organização internacional Global Citizen para se tornar um parceiro da plataforma WeRaceAsOne.

Global Citizen é um movimento de cidadãos empenhados que estão a usar a sua voz coletiva para acabar com a pobreza extrema até 2030. As prioridades da WeRaceAsOne alinham-se diretamente com o Plano da Global Citizen para o Mundo, incluindo o compromisso da organização com o ambiente, a igualdade de oportunidades, a educação e a cidadania, tornando-os um parceiro perfeito para ajudar a Fórmula 1 a alcançar os seus objetivos de campanha.

A Fórmula 1 e a Global Citizen estão entusiasmadas com a perspetiva de trabalhar em conjunto para desenvolver campanhas que mobilizem pessoas em todo o mundo, e o esforço irá apoiar a concretização da sustentabilidade do desporto, diversidade e inclusão.

Até à data, as acções da comunidade Global Citizen, resultaram em compromissos e anúncios políticos avaliados em 48,4 mil milhões de dólares, afectando as vidas de mais de 880 milhões de pessoas.

Durante a próxima temporada, a Fórmula 1 e a Global Citizen pretendem anunciar uma série de acções em que os adeptos e as comunidades podem participar, para assegurar um impacto real e fornecer um legado sustentável, assegurando o futuro do desporto e do mundo em que corremos.