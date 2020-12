F1: Nova onda de críticas a Nikita Mazepin

Nikita Mazepin tem dado muito que falar, ainda sem ter começado a sua carreira como piloto de F1, mas já tem tido muito tempo de antena e não pelos melhores motivos.

Mazepin publicou recentemente um vídeo nas suas redes sociais que causou uma onda de críticas. O piloto é visto a tocar uma mulher inapropriadamente, isto pouco depois de ter sido duplamente penalizado na penultima corrida do ano com duas manobras que também motivaram críticas.

O jovem piloto usou as redes sociais para se desculpar dos dois incidentes, mas ontem o piloto apagou o pedido de desculpa pelo vídeo que tem causado polémica e o tom das críticas aumentou.

O pedido de desculpas agora eliminado dizia:

“Gostaria de pedir desculpa pelas minhas recentes ações tanto em termos do meu próprio comportamento inapropriado como do facto de ter o colocado nas redes sociais. Peço desculpa pela ofensa que causei e pelo embaraço que trouxe à equipa Haas F1. Tenho de me agarrar a um padrão superior como piloto de Fórmula 1 e reconheço que me desiludi a mim próprio e a muitas pessoas. Prometo que vou aprender com isto”.

Com o pedido de desculpa agora removido, o movimento #SayNoToMazepin ganha ainda mais força, e a Haas pode ficar numa situação complicada, apesar da investigação interna que estará a ser feita segundo Guenther Steiner.

Numa fase em que se fala de igualdade e diversidade, as atitudes do jovem russo não podiam estar mais longe do ideal pensado pela F1 no início deste ano. Os fãs esses continuam a mostrar cada vez mais o seu desagrado.