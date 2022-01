F1: Nova obra de repavimentação no COTA | AutoSport

O Circuito das Américas (Circuit of the Americas – COTA) irá sofrer nova obra de beneficiação, com a repavimentação de partes do traçado para fazer face aos ressaltos no asfalto, que motivaram queixas dos pilotos de MotoGP na época passada.

Na altura, os pilotos do MotoGP manifestaram a sua preocupação com os ressaltos em certas zonas do traçado, o que poderia colocar em causa a segurança e até se chegou a falar em boicote, ficando em cima da mesa a possibilidade do não regresso da categoria máxima do motociclismo caso o problema não fosse resolvido. A F1 visitou o COTA semanas depois, mas nessa altura os responsáveis da pista já tinham tomado medidas para minimizar a situação. Agora, a pista irá ser repavimentada nas zonas mais afetadas pelos ressaltos.

Numa declaração, o COTA sublinhou que trabalhou com consultores para “rever o asfalto e diagnosticar as partes da pista que necessitam de ser repavimentadas. Foi utilizado radar de penetração no solo e equipamento e software de mapeamento a laser para mapear a pista e identificar as diferentes reparações necessárias. A partir daí, o COTA trabalhou para reparar as curvas 2-10 e 12-16 e construir uma almofada de betão para reforçar as áreas nas curvas 2 e 10. Além disso, o COTA trabalhou com empreiteiros para assegurar que as novas fundações de asfalto e betão fossem uniformes e niveladas, criando uma pista ideal para as próximas corridas e eventos”.

Os problemas no asfalto do COTA têm se sucedido desde a estreia da pista em 2012, com os ressaltos a serem criados devido às caraterísticas do terreno naquela zona, com o movimento de terras, exacerbado pela meteorologia extrema, a provocar dores de cabeça.