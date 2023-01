F1: Nova fábrica da Aston Martin pode ser um trunfo para a equipa | AutoSport

As infraestruturas das equipas têm uma importância crucial no sucesso. As equipas com melhores infraestruturas estão sempre mais perto de atingir os seus objetivos. A Aston Martin apostou forte na sua nova fábrica e espera tirar dividendos desse investimento a curto prazo.

Uma equipa de F1 precisa de uma fábrica de topo para chegar ao topo. Estruturas como túnel de vento, simulador e uma unidade de produção de peças eficiente são fundamentais para chegar ao sucesso. É nisso que a Aston Martin investe, com a sua nova fábrica que deverá abrir portas nos próximos meses. Mas nem só o aspeto técnico é importante, como sublinhou o diretor técnico da equipa, Dan Fallows:

“Penso que vai mudar tudo significativamente”, disse Fallows. “Temos aqui esta pequena fábrica e estes edifícios modulares onde temos algumas pessoas que não estão necessariamente a desenhar peças do carro neste momento, mas que estão muito ligadas ao nosso processo de conceção, e não as ter na mesma sala torna um pouco mais difícil comunicar com elas. Já estive anteriormente num escritório grande, de plano aberto, com a capacidade de poder andar e falar com as pessoas muito facilmente, e isso faz uma enorme diferença em termos dessas interações. Particularmente aquelas interacções em que se pode ter uma conversa com alguém sobre uma coisa e muitas vezes acabam por ser as conversas mais criativas. É isso que estamos a tentar construir”.

“Passamos a ter a capacidade de fazer tudo sozinhos, mas também podemos decidir comprar ou fazer, e podemos fazer as coisas mais rapidamente”, acrescentou Fallows. “Podemos ter mais uma ou duas atualizações do que antes, devido ao tempo que poupamos e também por razões financeiras. Desse ponto de vista, penso que é um bom passo.”