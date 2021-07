F1: Nova era apresentada na quinta | AutoSport

A F1 irá apresentar na quinta-feira um modelo em tamanho real do que poderão ser os carros da próxima época.

A F1 inicia um novo capítulo excitante em 2022 quando o atual regulamento é rasgado e um novo conjunto radical de regulamentos entra em vigor – tudo concebido para produzir corridas ainda mais espectaculares. E a nova era começará oficialmente na quinta-feira em Silverstone com o F1 One Begins, um evento de lançamento dinâmico que levará os fãs numa viagem através dos tempos antes de chegarem ao carro de corrida mais futurista de todos os tempos.

Os fãs não só poderão ver pela primeira vez um carro de F1 em tamanho real de 2022, como também terão uma explicação do design revolucionário da máquina por um painel de especialistas, que explicarão o pensamento por detrás do novo conceito, que permitirá aos pilotos correrem uns com os outros mais do que nunca.

F1 One Begins será transmitido em F1.com, no canal F1 YouTube e Facebook às 14h na quinta-feira 15 de Julho.