F1: Nova diretiva técnica pode prejudicar Ferrari e Mercedes

A temporada de Fórmula 1 de 2024 tem visto a sua cota de controvérsias técnicas, e a mais recente gira em torno de uma nova diretiva técnica da FIA que visa o uso dos Skid Blocks no piso dos carros.

Anunciada pouco antes do Grande Prémio de Las Vegas, a diretiva obrigou várias equipas, incluindo a Red Bull, a Ferrari e a Mercedes, a reverem os seus desenhos. Algumas equipas pressionaram para adiar a sua introdução até ao final da época, mas a FIA manteve-se firme, implementando-a imediatamente.

Esta medida é o culminar de uma questão que se arrasta há anos e que se prende com a forma como as equipas manipulam os Skid Blocks para proteger a prancha obrigatória, uma área de intenso escrutínio devido à sua importância na gestão da altura de condução e do desempenho aerodinâmico. A diretiva pode ter implicações significativas nas configurações e no desempenho das equipas em toda a grelha.

A lacuna dos Skid Blocks

Os Skid Blocks foram introduzidos na Fórmula 1 após o trágico acidente de Ayrton Senna em 1994. O objetivo era garantir que os carros não usassem uma altura ao solo demasiado baixa, reduzindo o risco de perda de aderência e consequentes acidentes. A FIA exige que a prancha (espessura de 10 mm), uma peça de material compósito fixada no fundo do carro, mantenha uma espessura mínima de 9 mm após o desgaste. Esta espessura é medida em pontos específicos – buracos colocados na frente, atrás e no meio da prancha.

Para proteger estas áreas críticas, as equipas estão autorizadas a utilizar patins feitos de materiais mais duros, como o titânio (que produzem as faíscas que por vezes vemos). No entanto, nos últimos anos, uma lacuna nos regulamentos permitiu que as equipas adicionassem “patins satélite” mais afastados destes pontos de medição. Estes patins absorvem o impacto e protegem a integridade da prancha, permitindo que os carros corram mais perto do chão sem violar os regulamentos de desgaste da FIA.

Embora a diretiva tenha inicialmente permitido estes patins em 2023, a FIA redefiniu agora as regras, proibindo efetivamente estes suportes adicionais.

Impactos em toda a grelha

A diretiva obrigou pelo menos metade da grelha a fazer alterações, incluindo a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes e a Alpine. Curiosamente, a Red Bull, que inicialmente levantou a questão, parece tê-lo feito para contrariar a utilização agressiva da lacuna por parte da Ferrari. Este movimento estratégico também beneficia inadvertidamente a McLaren, que não tinha utilizado a lacuna e está a travar uma batalha renhida com a Ferrari no Campeonato de Construtores.

A remoção dos patins satélite pode obrigar as equipas a elevar ligeiramente o piso dos seus carros para evitar o desgaste excessivo da prancha. Mesmo uma pequena alteração na altura do piso pode afetar significativamente os tempos por volta, com estimativas que sugerem uma perda de desempenho de até 0,075 segundos por milímetro de aumento da altura do piso.

O que se segue?

Os efeitos imediatos da diretiva estão a ser observados de perto em Las Vegas, onde o circuito de rua acidentado apresenta desafios únicos. As equipas poderão sentir um impacto mais pronunciado em pistas de elevada força descendente, como o Circuito de Losail, no Qatar, onde o equilíbrio aerodinâmico é fundamental.

Red Bull muito ativa no “jogo de bastidores”

A Red Bull tem sido a equipa mais ativa nestes últimos meses na tarefa de apontar potenciais ilegalidades das equipas adversárias. É prática regular da Red Bull apontar potenciais desvios aos regulamentos, especialmente quando não está a vencer corridas ou está em desvantagem no campeonato. Este ano já tivemos o caso do “mini-DRS” da McLaren, que foi apenas mais um capítulo na saga das asas flexíveis, tivemos a suspeita de colocação de água nos interior dos pneus, para minimizar a degradação térmica e agora esta questão da prancha e dos skid blocks. A Red Bull não se importa de fazer esse tipo de pressão, uma vez que desestabiliza as equipas e obriga a FIA a trabalho extra.

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool