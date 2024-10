F1 nos limites: penalizações, justiça e a intensa batalha na frente da grelha

Já era um tema quente mesmo antes da viagem à Cidade do México, mas os incidentes na corrida de domingo só serviram para aumentar o foco na forma como as corridas são ‘policiadas’. Há fronteiras nas disputas e as penalizações podem ter impacto na luta pelo título da F1. Corridas, penalizações e o papel dos Comissários estão a ser um equilíbrio delicado na Fórmula 1.

As penalizações em Austin centraram-se frequentemente na Curva 12 e na questão de saber se um carro do lado de dentro tinha de deixar espaço de corrida para um carro do lado de fora, tanto em cenários de ataque como de defesa. Os pilotos e a FIA discutiram o assunto na sexta-feira, no México, e houve um desejo de atualizar as diretrizes para o futuro.

Mas é uma mudança que não será apressada, a fim de garantir que não haja consequências imprevistas e que as corridas duras, mas justas, sejam incentivadas.

E isso significa que as mesmas regras foram aplicadas na Cidade do México, onde Max Verstappen recebeu duas penalizações de 10 segundos por incidentes com o rival pelo título Lando Norris.

A McLaren tentou, sem sucesso, anular uma penalização que Norris recebeu nos Estados Unidos e, embora Christian Horner diga que a Red Bull não fará o mesmo esta semana, ele insiste que as atuais diretrizes tornaram a primeira penalização de Verstappen – por forçar Norris a sair na Curva 4 – dura.

Esses incidentes geralmente se resumem a margens extremamente ‘finas’ entre dois carros no ponto em que atingem o ápice e, à medida que a disputa pelo título aquece, é bem provável que haja mais decisões difíceis para os Comissários Desportivos no Brasil.

Não é, de modo nenhum, bom que tudo se tenha que resolver na ‘secretaria’, disso já a Fórmula 1 ficou farte em Abu Dhabi 2021, independentemente da justeza do título.

Vamos ver o que sucede daqui para a frente, do ponto de vista do adepto ‘sem cores’ e do nosso, jornalistas, que também não ‘tem cores’ é a situação ideal, três, ou quatro equipas e sete (ou oito) pilotos a lutar pelos lugares da frente. É isto que entusiasma quem segue a F1.