F1, Norris sobre Piastri: “A nossa relação está melhor do que nunca”

Lando Norris garantiu que a relação com Oscar Piastri está “melhor do que nunca”, explicando que a menor presença conjunta em conteúdos das redes sociais da McLaren resulta de um pedido de ambos para fazerem menos vídeos, e não de qualquer tensão ligada à luta pelo título.

Norris e Piastri disputam entre si o título de pilotos de Fórmula 1, com o britânico a liderar e Max Verstappen por 24 pontos, quando faltam duas provas para o fim do campeonato, num cenário em que o cetro é altamente provável regressar a Woking pela primeira vez desde 2008. Perante esse contexto competitivo e rumores de favorecimento interno, o britânico foi questionado sobre uma alegada mudança na dinâmica com o australiano e sobre a redução dos seus conteúdos conjuntos nas plataformas digitais da equipa.

Norris negou qualquer deterioração da relação com Piastri e esclareceu que a razão para aparecerem menos juntos nos canais de comunicação da McLaren é um pedido direto de ambos, que querem concentrar-se mais no desempenho em pista do que em obrigações de vídeo para as redes sociais. O piloto sublinhou que continua a valorizar um bom ambiente com os seus companheiros, como sempre fez desde o karting, por considerar que isso torna o trabalho mais agradável sem comprometer o foco no objetivo principal: maximizar o próprio rendimento e o da equipa.

Ao mesmo tempo, Norris rejeitou as insinuações de tratamento desigual dentro da McLaren, insistindo que ele e Piastri trabalham em conjunto pelo melhor resultado coletivo, mesmo estando em lados opostos de uma intensa luta pelo título mundial.

​“Acho que a razão pela qual veem menos vídeos é porque nós os dois pedimos para fazer menos vídeos. Somos pilotos. Queremos vir aqui para pilotar, não para fazer vídeos para as redes sociais. Portanto, sim, esse é o nosso pedido enquanto pilotos”, explicou Norris, garantindo que, apesar disso, continuam a ser “obrigados a fazer bastantes” conteúdos.

“Continuamos a ter muito respeito um pelo outro e entendemos a posição em que estamos. Sempre me dei bem com os meus companheiros de equipa desde o karting, porque isso torna a minha vida mais divertida e mais agradável. É também por isso que estou aqui – porque adoro o que faço”, acrescentou o britânico, frisando que o foco continua a ser trabalhar arduamente para a McLaren e tirar o máximo do próprio desempenho.​

Sobre Piastri, Norris afirmou ainda: “Acho que a nossa relação está melhor do que nunca em muitos aspetos. Somos pessoas muito diferentes: ele é muito calmo, descontraído, parece sempre tranquilo, algo que admiro bastante. É difícil perceber em que estado de espírito está, enquanto em mim isso é mais visível. Não é como se fôssemos jogar golfe juntos como fiz com o Carlos [Sainz], mas damo-nos bem, trabalhamos bem juntos e a relação está melhor do que alguma vez esteve.”​