F1: Norris garante que Piastri será Campeão do Mundo no futuro

McLaren acredita no potencial do colega apesar da derrota em Abu Dhabi

Lando Norris conquistou o título mundial de Fórmula 1 de 2025 em Abu Dhabi, deixando o colega de McLaren Oscar Piastri apenas 13 pontos atrás na classificação final. Apesar do resultado, Norris não hesita em afirmar que Piastri “será campeão do Mundo” em algum momento da sua carreira.

Norris tornou‑se apenas o 35.º piloto a vencer o campeonato mundial de pilotos, consolidando a sua conquista com um terceiro lugar no circuito de Yas Marina, que lhe bastou para garantir o título por dois pontos face a Max Verstappen, da Red Bull. Piastri terminou em terceiro lugar geral, somando sete vitórias — o mesmo número de Norris — mas não conseguindo converter a vantagem de 34 pontos que desfrutava em certa altura após a retirada do britânico no Grande Prémio da Holanda.

Reconhecimento de Norris aos rivais

Na hora de celebrar o título, Norris dedicou tempo a louvar os seus adversários principais, particularmente Piastri, apesar da batalha intensa entre os dois durante toda a época. “Oscar foi provavelmente o miúdo mais duro de bater desde a primeira volta”, admitiu Norris, relembrando que Verstappen, como quatro vezes campeão, também merecia respeito pelo seu regresso competitivo após uma primeira metade de época menos brilhante.

“Partilhar a pista e lutar contra outro campeão do Mundo como ele [Verstappen] e certamente Oscar, que será campeão do Mundo”, afirmou o britânico de 26 anos, reconhecendo que os duelos intensos contra ambos foram dos momentos mais gratificantes da sua temporada, apesar de terem tornado a sua vida “complicada” durante grande parte da época.

Tropeço final de Piastri na luta pelo título

Piastri tinha liderado a maioria da época após um arranque impressionante, mas uma série de seis Grandes Prémios consecutivos sem pódio no final da temporada prejudicou as suas aspirações de um primeiro título mundial. O australiano admitiu que não foi exatamente “o final que desejava”, mas o reconhecimento público de Norris coloca Piastri como um futuro campeão em espera na categoria máxima do automobilismo.