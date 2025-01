F1: Norris e Piastri testam a próxima geração de pneus de chuva

A temporada de 2025 começou com Oscar Piastri e Lando Norris a darem as primeiras voltas rumo ao futuro da Fórmula 1. O circuito de Paul Ricard foi o palco do primeiro teste do ano, focado no desenvolvimento dos pneus de chuva da Pirelli para 2026.

Oscar Piastri foi o primeiro a entrar em ação na quarta-feira, ao volante do McLaren MCL60, mas encontrou desafios inesperados: o frio extremo fez com que algumas zonas da pista atingissem temperaturas de -2ºC, dificultando a aderência e comprometendo fortemente o número de voltas previstas. No entanto, à tarde, as condições melhoraram, permitindo que o australiano completasse 120 voltas, registando o seu melhor tempo em 1m07,008s.

Na quinta-feira, foi a vez de Lando Norris assumir o comando, continuando os testes com os pneus de chuva e intermédios para 2026.

A nova geração de pneus manterá o diâmetro de 18 polegadas, mas sofrerá ligeiras reduções na largura e no diâmetro externo dos eixos dianteiro e traseiro. Embora os primeiros protótipos já tenham sido testados em setembro, no Circuito de Barcelona-Catalunha, este teste em Paul Ricard representa um passo crucial na preparação para a próxima era da Fórmula 1 em piso molhado.

Com Piastri e Norris ao volante, a McLaren ajuda a moldar o futuro da competição e os primeiros indícios começam agora a ganhar forma na pista.