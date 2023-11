F1, Norbert Haug sobre Michael Schumacher: “não tinha perdido nada das suas capacidades” | AutoSport

Em entrevista à ntv, Norbert Haug, antigo líder da Mercedes revelou detalhes do tempo que liderou Michael Schumacher no seu regresso à F1 depois da sua primeira ‘despedida’, dizendo que apesar de ter encontrado muitas coisas diferentes do ‘seu’ tempo, quando foi para a Mercedes em 2010, continuava a ser o mesmo piloto que todos conhecemos.

Para o antigo patrão da Mercedes, não é verdade que Michael Schumacher já não fosse o mesmo quando aos 41 anos foi para a Mercedes ao lado de Nico Rosberg: “No seu último ano, quando muitos o descreviam como já não sendo competitivo, fez a pole position no Mónaco – a mãe de todas as pistas de corrida. Qualquer pessoa que conseguisse chegar à pole com aquele carro não tinha perdido absolutamente nada das suas capacidades, disse Haug à emissora ntv: “Ouvi muita gente dizer na altura que o Michael já não era o mesmo de sempre, mas ele era mesmo. No início não conhecia os pneus, antes disso só tinha usado os pneus com ranhuras, até era uma marca diferente (Bridgestone) e agora tinha de usar pneus slicks”, acrescentou Haug.

Faz este mês de dezembro 10 anos que Michael Schumacher teve um acidente quando fazia esqui, que lhe causou sérias lesões cerebrais.