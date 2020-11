F1, Norbert Haug: “Michael Schumacher não saiu para dar lugar a Lewis Hamilton”

Norbert Haug relembrou os últimos tempos na Mercedes, numa altura em que Michael Schumacher se retirou da competição pela segunda vez e Lewis Hamilton assumiu o lugar deixado vago.

Haug negou que Schumacher tenha sido forçado a sair para dar lugar a Hamilton:

“Não, ele não saiu para dar lugar a Hamilton”, disse Haug ao Sport1. “Michael estava perto de completar 44 anos quando se retirou, mas isso não significa que ele não era capaz de vencer em 2013, 2014 e 2015 e poderia até conquistar um título mundial. Como eu disse, quem conquistar a pole position no Mónaco em 2012 pode, na minha opinião, vencer também em 2014 com aquele tipo de carro, e com um ainda mais superior.”