F1: Nome Stake vai sair do carro da Sauber em algumas corridas | AutoSport

No ano passado, a Sauber obteve o apoio da Stake (um casino online), o que levou à integração do patrocinador no nome completo da equipa, anteriormente conhecida como Alfa Romeo.

No entanto, em regiões onde a promoção de empresas de jogo é proibida, a equipa terá de retirar a publicidade à Stake e usará os logótipos da empresa-irmã, a Kick (um serviço de streaming). Com a saída da Alfa Romeo, a Sauber compete agora sob o nome de Stake F1 Team, o que revela potenciais desafios no que respeita à promoção do jogo em determinadas regiões onde a identidade Kick será utilizada.

De acordo com Alessandro Alunni Bravi, responsável pela estrutura, a equipa irá aderir às leis e regulamentos locais, utilizando um nome diferente onde a publicidade a jogos de azar é proibida. Apesar disso, a Kick continua a ser um parceiro importante, o que se refletir no nome do chassis como Kick Sauber.