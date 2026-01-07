F1: No dia do seu 41.º aniversário, Lewis Hamilton deixou um apelo à mudança

Lewis Hamilton assinalou o seu 41.º aniversário com uma mensagem emotiva dirigida aos adeptos, marcada por um apelo à mudança, depois de um ano que descreveu como particularmente exigente. O piloto britânico prepara-se para a sua segunda temporada ao serviço da Ferrari, após uma estreia abaixo das expectativas na Fórmula 1.

Durante a pausa de inverno, o piloto decidiu afastar-se da pressão mediática e competitiva, optando por se desligar temporariamente do “ritmo acelerado” do desporto. A mensagem divulgada nas redes sociais reflete a necessidade de recuperar equilíbrio emocional, recarregar energias e redefinir prioridades, numa altura em que encara 2026 como uma oportunidade de recomeço.

Hamilton recorreu também a uma referência ao calendário chinês, associando a transição para o Ano do Cavalo a um ciclo de mudança, crescimento e abandono de padrões que considera negativos. Apesar do desânimo vivido na época passada, o britânico mostrou-se confiante num futuro mais positivo, sustentado no apoio da família, dos amigos e dos fãs.

“Mais um regresso. Estou incrivelmente grato por esta pausa. É tempo de desligar, recarregar e encontrar alguma paz interior”, escreveu Hamilton. “O tempo passado com a família e os amigos, com descanso e boas gargalhadas, foi tudo o que eu precisava depois de um ano muito desgastante. Num mundo que se move tão depressa, desligar verdadeiramente foi a sensação mais incrível.”

“Estamos a entrar no Ano do Cavalo e a deixar para trás o Ano da Serpente. O tempo para mudar é agora. Criar novas rotinas, deixar padrões indesejados e trabalhar no crescimento. Larguem o que não vos serve. Isso leva tempo, mas começa com o primeiro passo. Sejam vocês próprios e nunca se esqueçam de quem são. O vosso apoio significa tudo para mim. Vocês nunca estão sozinhos. Vamos um dia de cada vez, um passo de cada vez.”

Foto: MPSA