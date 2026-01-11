F1: No “confronto” das redes sociais, Mercedes e Lewis Hamilton levam vantagem

As redes sociais são uma boa forma de entender a popularidade e a força dos pilotos e das equipas, num mundo cada vez mais ligado. É pelas redes sociais que os pilotos e as equipas passam as suas mensagens, se mostram ao mundo e, de forma indireta, ganham força perante patrocinadores.
Do lado dos pilotos há um piloto em clara vantagem. Lewis Hamilton continua a ser a estrela e tem um número de seguidores impressionante. Olhando apenas para Facebook, Instagram e X, o britânico coleciona um total de 57.05 milhões de seguidores, bem à frente de Charles Leclerc e Max Verstappen que completa este top 3. Há que realçar que estes valores também refletem a maior ou menor presença dos pilotos. Hamilton costuma publicar mais conteúdo que, por exemplo, Verstappen. Assim, este barómetro de popularidade deve ser encarado com muitas cautelas.
Piloto
Facebook
X (Twitter)
Instagram
Total
Lewis Hamilton
6,41
8,44
42,20
57,05
Charles Leclerc
1,57
3,66
22,28
27,51
Max Verstappen
2,96
4,13
17,83
24,92
Carlos Sainz
1,17
2,95
12,40
16,52
Lando Norris
1,21
2,90
11,68
15,79
Sergio Perez
1,78
3,88
8,21
13,87
Fernando Alonso
2,06
3,67
7,92
13,65
George Russell
0,92
2,54
8,12
11,58
Valtteri Bottas
1,12
1,96
5,43
8,51
Pierre Gasly
0,56
1,61
6,05
8,22
Oscar Piastri
0,40
1,07
6,07
7,54
Franco Colapinto
0
0,80
5,24
6,04
Alexander Albon
0,51
1,19
4,11
5,81
Kimi Antonelli
0,09
0
4,54
4,63
Nico Hulkenberg
0,57
1,20
2,85
4,62
Esteban Ocon
0,09
1,08
2,96
4,13
Oliver Bearman
0
0,18
3,55
3,73
Lance Stroll
0,10
0,52
1,72
2,34
Gabriel Bortoleto
0
0,15
2,15
2,30
Isack Hadjar
0
0,06
1,69
1,75
Liam Lawson
0,05
0,10
1,36
1,51
Arvid Lindblad
0,01
0
0,51
0,52
Do lado das equipas, é a Mercedes que surge na frente com um top 3 muito renhido, com a Red Bull em segundo e a Ferrari em terceiro.
Equipa
Facebook
X (Twitter)
Instagram
Total
Mercedes
12,03
5,21
15,38
32,62
Red Bull
11,56
4,81
15,14
31,51
Ferrari
5,83
5,69
19,92
31,44
McLaren
4,98
4,49
16,53
26,00
Alpine
2,32
3,31
4,70
10,33
Aston Martin
1,36
2,44
5,30
9,10
Williams
1,57
2,15
5,07
8,79
Racing Bulls
1,60
1,77
3,80
7,17
Haas
0,63
1,82
3,52
5,97
Sauber / Audi
0,85
1,59
3,17
5,61
Cadillac
0,33
0,22
2,96
3,51
Note-se que estes valores são aproximados e sofrem mudanças diariamente, mas servem apenas para ilustrar a força de cada nome no panorama das redes sociais.
Foto: Ferrari
