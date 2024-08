F1: Nível de desenvolvimento da Mercedes “é muito elevado”, diz Andrew Shovlin

Andrew Shovlin, responsável de engenharia de pista da Mercedes, destacou o forte ciclo de desenvolvimento da equipa e o papel fundamental que os conhecimentos e as ideias inovadoras desempenham na sua tentativa de discutir vitórias em Grandes Prémios.

Após um período de domínio da Red Bull Racing, a batalha por vitórias nos Grandes Prémios intensificou-se este ano, com quatro equipas diferentes a alcançarem triunfos até agora.

O ressurgimento da Mercedes, que venceu três das últimas quatro provas, pode ser largamente creditado aos esforços de desenvolvimento em Brackley, afirmou Shovlin. A equipa introduz constantemente novas ideias para melhorar o W15, incluindo um fundo e difusor redesenhados introduzidos em Spa-Francorchamps.

No entanto, os novos componentes foram temporariamente deixados de lado após as sessões de treinos de sexta-feira devido a alguns problemas. A equipa acredita que estes problemas estão mais relacionados com a configuração do carro do que com as atualizações em si e por isso, o engenheiro mostrou-se confiante que o fundo será utilizado novamente em Zandvoort e deu a entender que serão introduzidas outras atualizações nas corridas após a pausa de verão.

Para Shovlin, o nível de “desenvolvimento é muito elevado atualmente, demonstrando a qualidade do trabalho na nossa organização. O engenheiro da Mercedes explicou ainda, que na “Fórmula 1, o sucesso depende muito das ideias e dos conhecimentos, e a nossa capacidade de aprendizagem é atualmente muito elevada.”

O aumento do nível de competição entre as equipas nesta época resultou no encurtar das margens e numa luta mais emocionante pelas vitórias em cada corrida.

Foto: MPSA/Phillipe Nanchino