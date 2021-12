F1: Nikolas Tombazis revê as expetativas para 2022 | AutoSport

O diretor técnico para os monolugares da FIA considera que o objetivo de aproximar as equipas e aumentar a competitividade poderá começar a ser atingido no fim da época 2022. O grego espera que as diferenças diminuam ao longo da próxima época.

Neste momento a diferença entre a Haas, equipa mais lenta de 2021 e o duo Mercedes / Red Bull é de três segundos, mas esse valor deverá cair, com Tombazis a esperar que a diferença seja de segundo e meio no final da próxima época:

Quanto à perda de velocidade, que no anúncio dos novos regulamentos foi colocado nos três segundos por volta, deverá ser muito menor. Algumas equipas já revelaram que as diferenças deverão ser de apenas meio segundo por volta, mas Tombazis uma diferença de um segundo o que está dentro da janela que as equipas têm referido.