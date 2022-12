F1: Nikolas Tombazis rejeita críticas de Vettel e diz que novo regulamento melhorou corridas | AutoSport

Após a despedida das pistas de Fórmula 1, Sebastian Vettel deixou algumas críticas às profundas alterações no regulamento técnico da disciplina que marcaram a sua última época na disciplina maior do automobilismo. O agora ex-piloto de F1 salientou que para um esforço tão grande de todos os envolvidos para colocar em prática o novo regulamento técnico, o benefício em corridas pareceu pouco, algo que o diretor técnico dos monolugares da FIA, Nikolas Tombazis rejeita.

Vettel salientou que as alterações técnicas não falharam, mas “certamente que houve muito esforço colocado e nem em tudo valeu a pena, coloquemos as coisas desta forma”. No entanto, estas declarações foram rebatidas por Nikolas Tombazis que afirmou em declarações ao Motorsport.com que o regulamento técnico “melhorou a capacidade dos carros para seguirem uns aos outros, por isso penso que, em combinação com os pneus, ajudou [a melhorar as corridas].

O responsável da FIA admitiu que apesar de tudo houve um vencedor claro que dominou a segunda metade da época, “mas penso que as diferenças estarão mais curtas no próximo ano” e que “em combinação com o facto de os carros poderem a) correr mais perto uns dos outros, e b) lutar mais com os pneus e não os sobreaquecer, penso que isso resultará em algumas corridas muito boas”.

Confirmando que houve um grande esforço para colocar em prática as profundas alterações no regulamento, Tombazis deixou claro que considera “que as corridas foram, em geral, bastante emocionantes. Portanto, sim, não creio que tenha havido pouco a ganhar. Penso que o ganho foi razoável”.

Sebastian Vettel notou ainda que apesar de poderem perseguir durante mais tempo o carro da frente, os pilotos tinham mais dificuldade em ultrapassar nas retas porque o cone de aspiração não era tão acentuado como anteriormente. Um argumento novamente refutado por Tombazis, que considera que o ganho a perseguir um adversário em curva é muito maior do que a perda de performance em reta atrás de outro carro.