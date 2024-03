F1: Nikita Mazepin vê levantadas as sanções na UE | AutoSport

Após o início da invasão militar russa na Ucrânia, Nikita Mazepin foi impedido de entrar na União Europeia e os fundos foram congelados, resultado das sanções impostas por aquele organismos na resposta ao conflito e da estreita relação do pai do piloto com o líder da Rússia.

Agora, o canal n-tv noticiou que Nikita Mazepin venceu o processo judicial que pedia a anulação das sanções impostas pela União Europeia. O Tribunal de Justiça da UE, no Luxemburgo, levantou agora as sanções por completo, invocando que os laços familiares do pai com Putin não significam automaticamente que Nikita Mazepin esteja também ativamente associado ao líder russo.

Isto significa que o antigo piloto da Haas pode agora regressar ao desporto automóvel europeu e obter rendimentos no espaço da UE, estando no entanto, impedido de entrar no Reino Unido e no Canadá.