F1, Nikita Mazepin: Uma alternativa para os piões | AutoSport

Nikita Mazepin foi batido pelo seu companheiro de equipa pela terceira corrida consecutiva, algo que já ninguém se admira, com o russo a revelar que não pode lutar, pois tem um carro ‘pesado’ comparado com o seu companheiro de equipa, e isso não vai mudar durante seis ou sete corridas. Contudo, este fim de semana, Guenther Steiner, seu chefe de equipa, pode ter encontrado uma boa alternativa para Mazepin: ofereceu-lhe um pião para que ele pudesse “continuar no Mazespinning”, mas com o pião, em vez do seu Haas…