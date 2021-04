F1, Nikita Mazepin:” Tenho muito respeito pelo Mick Schumacher”

Nikita Mazpein falou do seu companheiro de equipa e teceu elogios a Mick Schumacher. A nova dupla da Haas não tem experiência nenhuma e terá de crescer ao longo da época, mas para já a convivência entre os pilotos parece saudável:

“Há muitos indivíduos no desporto automóvel e alguns não permitem uma convivência fácil, mas Mick é completamente o oposto. Tenho um enorme respeito por ele como piloto e também gosto muito dele como ser humano. Sinto-me afortunado por ele ser meu companheiro de equipa. Não o pude escolher, mas é bom ter um bom rapaz rapaz por perto.”Mazepin, que admitiu que o seu maior ídolo da F1 era o pai de Schumacher, acredita que a parceria com o filho do seu ídolo pode ajudar a Haas a chegar ao objetivos propostos: “Penso que há uma possibilidade muito boa para a equipa de crescer connosco, porque quando não se tem qualquer negatividade e se está apenas a avançar, isso irá ajudar-nos a estar muito mais acima do que estaríamos a lutar um contra o outro”.