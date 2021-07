F1, Nikita Mazepin sobre o acordo de cavalheiros: “É uma competição com duas caras” | AutoSport

Desde a chegada de Nikita Mazepin à F1 que o suposto acordo de cavalheiros que vigora na F1 tem sido referido de forma insistente. O russo considera que a F1 tem duas caras no tratamento deste tipo de situações.

O acordo não oficial diz que os pilotos devem respeitar a ordem da fila no último setor, antes da volta lançada em qualificação. Mazepin foi criticado repetidamente por ter quebrado essa regra e pilotos como Antonio Giovinazzi e Nicholas Latifi queixaram-se de terem sido prejudicados pelo comportamento do russo. Ora o que temos visto nas últimas corridas e em especial na corrida de ontem é que o famoso acordo de cavalheiros não é cumprido com regularidade e que até regras que foram acordadas com os comissários são desrespeitadas, o que levou Mazepin a dizer que a F1 tem duas e que as mesmas situações são vistas de forma muito diferentes, dependendo dos intervenientes e deu o exemplo do que vimos ontem na Q2:

“Todos fizeram um grande alarido até chegar a um ponto em que eu não sabia muito sobre a qualificação em si na Fórmula 1”, disse ele. “Foi a minha primeira de sempre e também nunca corri numa categoria em que isso fosse aplicado ou discutido. E como recém-chegado à Fórmula 1, isso não é discutido no briefing dos pilotos ou em qualquer outra reunião com pilotos incluídos. “Mas eu apenas penso que a F1 é um mundo com duas caras e se tiveres um grande nome com montes de campeonatos conquistados, as tuas ações são menos criticadas do que se não tiveres.”

“No briefing dos pilotos, o nosso diretor de corrida estabeleceu novas regras, dizendo que tínhamos de ganhar a posição na Curva 8 e que não estava autorizado abrandar nas Curvas 9 e 10, o que significava que tínhamos de manter a velocidade naquelas duas curvas. O que vi acontecer na Q2, e o incidente [entre Alonso e Vettel], é exatamente o oposto. Todos os pilotos são humanos, podem ser apanhados o que aconteceu. Só precisam de aplicar as mesmas regras a todos e então sim as coisas correrão bem”.