F1, Nikita Mazepin: “Resultados de Mick Schumacher falam por si” | AutoSport

Nikita Mazepin foi desafiado para comentar a época de Mick Schumacher, ex-companheiro de equipa na Haas e a resposta do piloto russo foi sintomática. Mazepin perdeu o lugar na equipa americana aquando do começo da invasão russa à Ucrânia mas desde então tem mantido o regime de treinos e diz-se preparado para regressar e elogiou Kevin Magnussen.

Numa entrevista ao Championat , Nikita Mazepin disse: “Mick Schumacher? Os seus resultados falam por si, não há mais nada a dizer. Do lado de Magnussen, não me surpreende. Sei os esforços que fizemos juntos no ano passado e não esperava que fossem tão rápidos esta época.”

Se no final de Fevereiro tivessem perguntado ao Magnussen se ia voltar a correr dentro de uma semana, certamente teria dito ‘não’. Tudo é possível, Kevin mostrou que se manteve em excelente forma apesar da sua ausência de F1, e eu pretendo fazer exatamente o mesmo. Estou a treinar ainda melhor. Se a oportunidade de voltar surgisse, eu estaria pronto.”