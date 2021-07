F1: Nikita Mazepin recebe chassis novo depois da pausa de verão | AutoSport

Nikita Mazepin queixou-se que tem um chassis mais pesado do que o seu colega de equipa Mick Schumacher e que enquanto essa situação não mudar, continuará a ser um alvo fácil. O russo deverá receber um novo chassis depois da pausa de verão.

Gunther Steiner admitiu que o chassis do piloto russo é ligeiramente mais pesado, apesar de não ser uma diferença muito grande. O chefe da Haas confirmou que a troca de chassis acontecerá mais cedo do que o russo antecipava, com o GP da Bélgica a ser a data prevista para a troca:

“Não quero dar pormenores da diferença de peso”, disse Steiner. “Há uma pequena diferença, dependendo da distribuição do peso. Por vezes não se consegue chegar à distribuição de peso se for necessário colocar um pouco de lastro de excesso de peso. Mais pesado nunca é bom. Mas não é como se tivesse 20 quilos de peso, ou 10 quilos de peso a mais.”.

“Obviamente que um carro mais pesado nunca é mais rápido. Eu afirmei aqui o óbvio! Com certeza, ele faz alguma coisa. A física é física, não podemos mudá-la. Abranda-o, mas não é muito”.

“O novo chassis está planeado para depois das férias de Verão. O chassi tem sempre uma tolerância, tem um ano de idade, eles já correram durante um ano. Normalmente faz-se um novo todos os anos, e com certeza, o chassis nunca vai ficar mais leve ao longo do ano. A tolerância nele é apenas um pouco maior, mas não é muito”.